01 августа, 11:30Общество
УФ-индекс в Москве достигнет 7 единиц в первые дни августа
Август в Москве начнется с идеальной погоды для загара. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, УФ-индекс в последний раз в этом сезоне повысится до высокого уровня – 7 единиц.
Благодаря влиянию антициклона 1 августа москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 29 градусов, что примерно на 5 градусов выше климатической нормы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.