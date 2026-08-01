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01 августа, 11:30

Общество

УФ-индекс в Москве достигнет 7 единиц в первые дни августа

УФ-индекс в Москве достигнет 7 единиц в первые дни августа

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Август в Москве начнется с идеальной погоды для загара. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, УФ-индекс в последний раз в этом сезоне повысится до высокого уровня – 7 единиц.

Благодаря влиянию антициклона 1 августа москвичей и жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 29 градусов, что примерно на 5 градусов выше климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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