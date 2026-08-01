Москвичи стали чаще покупать квартиры на городских аукционах

Москвичи все чаще приобретают жилье на городских торгах. Такой способ покупки позволяет сэкономить до нескольких миллионов рублей, однако требует внимательного изучения документов и условий сделки.

Эксперты отмечают, что главная ошибка новичков – ориентироваться только на стартовую цену. Перед покупкой важно проверить документы, наличие обременений, возможные ограничения и лично осмотреть объект.

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