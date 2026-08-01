01 августа, 23:45Общество
Москвичи стали чаще покупать квартиры на городских аукционах
Москвичи все чаще приобретают жилье на городских торгах. Такой способ покупки позволяет сэкономить до нескольких миллионов рублей, однако требует внимательного изучения документов и условий сделки.
Эксперты отмечают, что главная ошибка новичков – ориентироваться только на стартовую цену. Перед покупкой важно проверить документы, наличие обременений, возможные ограничения и лично осмотреть объект.
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