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01 июля, 18:15

Технологии

Эксперт прокомментировал СМС о восстановлении оплаты сервисов Apple

Эксперт прокомментировал СМС о восстановлении оплаты сервисов Apple

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Москвичи начали получать СМС сообщения о восстановлении оплаты сервисов Apple через "Билайн". Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин назвал это маркетинговой хитростью.

По его словам, это предоплаченные подарочные карты, которые уже были где-то куплены. Их стоимость превышает практически в два раза номинальную стоимость самой карты. Он заявил, что их покупка невыгодна, и поэтому полноценным возвратом это назвать нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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