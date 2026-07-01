Эксперт прокомментировал СМС о восстановлении оплаты сервисов Apple

Москвичи начали получать СМС сообщения о восстановлении оплаты сервисов Apple через "Билайн". Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин назвал это маркетинговой хитростью.

По его словам, это предоплаченные подарочные карты, которые уже были где-то куплены. Их стоимость превышает практически в два раза номинальную стоимость самой карты. Он заявил, что их покупка невыгодна, и поэтому полноценным возвратом это назвать нельзя.

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