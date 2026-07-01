Москвичам напомнили о способе оплаты сервисов Apple подарочными картами

Москвичи начали получать СМС о возможности оплачивать сервисы Apple с помощью подарочных карт. Как пояснили в компании "Билайн", такая возможность существовала и раньше, а рассылка лишь напоминает клиентам об этой опции.

Речь идет о покупке подарочных сертификатов, которые можно использовать без смены региона. При этом оплата сервисов Apple с мобильного счета по прежнему остается недоступной.

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