01 июля, 16:15Технологии
Москвичам напомнили о способе оплаты сервисов Apple подарочными картами
Москвичи начали получать СМС о возможности оплачивать сервисы Apple с помощью подарочных карт. Как пояснили в компании "Билайн", такая возможность существовала и раньше, а рассылка лишь напоминает клиентам об этой опции.
Речь идет о покупке подарочных сертификатов, которые можно использовать без смены региона. При этом оплата сервисов Apple с мобильного счета по прежнему остается недоступной.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.