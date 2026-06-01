Собянин: поддержка юных талантов – один из ключевых приоритетов Москвы

Поддержка юных талантов является одним из ключевых приоритетов Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в рамках вручения премий в области культуры и искусства лучшим ученикам творческих школ и колледжей.

Мэр напомнил, что городские гранты вручаются с 2015 года за успехи в музыке, хореографии, живописи и театральном искусстве. За это время более тысячи человек стали лауреатами и обладателями Гран-при. В этом году награды получили 102 участника в 34 номинациях. Общий призовой фонд превысил 13 миллионов рублей.

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