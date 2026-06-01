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Новости

01 июня, 13:00

Политика

Новости мира: более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки

Новости мира: более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки

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Более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки. Всего с начала эскалации погибли около 3,5 тысячи человек, утверждает Минздрав страны. Израиль бьет по южным и восточным районам. Под ударом авиации находятся не военные объекты, а города, села и гражданская инфраструктура, сообщают очевидцы. Ливанская пресса утверждает, что Израиль пытается переломить ситуацию на фронте до начала переговоров. США предложили новую инициативу о прекращении огня, однако в качестве первого шага Вашингтон хочет, чтобы именно "Хезболла" прекратила все атаки на еврейское государство.

Турцию накрыл снегопад. Замело высокогорные районы. Снег покрыл пастбища и луга. Во многих населенных пунктах пришлось закрыть дороги. Сейчас пути отрезаны к 6 населенным пунктам. Высота снежного покрова составила около 10 сантиметров. Горные перевалы заблокированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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