Новости мира: более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки

Более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки. Всего с начала эскалации погибли около 3,5 тысячи человек, утверждает Минздрав страны. Израиль бьет по южным и восточным районам. Под ударом авиации находятся не военные объекты, а города, села и гражданская инфраструктура, сообщают очевидцы. Ливанская пресса утверждает, что Израиль пытается переломить ситуацию на фронте до начала переговоров. США предложили новую инициативу о прекращении огня, однако в качестве первого шага Вашингтон хочет, чтобы именно "Хезболла" прекратила все атаки на еврейское государство.

Турцию накрыл снегопад. Замело высокогорные районы. Снег покрыл пастбища и луга. Во многих населенных пунктах пришлось закрыть дороги. Сейчас пути отрезаны к 6 населенным пунктам. Высота снежного покрова составила около 10 сантиметров. Горные перевалы заблокированы.

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