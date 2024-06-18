"Мой район": проект "Мой спортивный район" в Нагорном

Новые виды бесплатных тренировок ждут участников проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят круглый год и меняются в зависимости от сезона.

За зиму горожане успели освоить бег на лыжах и катание на коньках, а летом готовы участвовать в тренировках по бегу, футболу, бадминтону, настольному теннису, роллер-спорту, йоге, зумбе и танцевальному фитнесу. Помимо этого, по просьбам горожан добавили новые площадки для занятий.

Всего в проект включено больше 50 локаций, где профессиональные спортсмены бесплатно тренируют москвичей. Подробнее – в программе "Мой район".