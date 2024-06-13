"Мой район": Московское долголетие. Летний сезон. Район Якиманка

Для проекта "Московское долголетие" летний сезон – время, когда активности проводят на свежем воздухе. Занятия проходят в парках и на уличных площадках по всему городу.

Участники могут выбрать из различных направлений: скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, йога, цигун, зумба, вокал. Кроме того, для посетителей центров московского долголетия организуют фестивали, конкурсы, спортивные турниры, лекции и творческие лаборатории.

Подробнее – в программе "Мой район".