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13 июня, 19:00

Общество

"Мой район": Московское долголетие. Летний сезон. Район Якиманка

"Мой район": Московское долголетие. Летний сезон. Район Якиманка

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Для проекта "Московское долголетие" летний сезон – время, когда активности проводят на свежем воздухе. Занятия проходят в парках и на уличных площадках по всему городу.

Участники могут выбрать из различных направлений: скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, йога, цигун, зумба, вокал. Кроме того, для посетителей центров московского долголетия организуют фестивали, конкурсы, спортивные турниры, лекции и творческие лаборатории.

Подробнее – в программе "Мой район".

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