Комплекс городского хозяйства рассказал о принятых мерах по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Столичные специалисты продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 июня, в столице ожидается сильный дождь. В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков, а ветер может достигнуть 18 метров в секунду.

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