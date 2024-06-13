Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 10:15

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Комплекс городского хозяйства рассказал о принятых мерах по защите от порывов ветра

Комплекс городского хозяйства рассказал о принятых мерах по защите от порывов ветра

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Комплекс городского хозяйства рассказал о принятых мерах по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Столичные специалисты продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 июня, в столице ожидается сильный дождь. В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков, а ветер может достигнуть 18 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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