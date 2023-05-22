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"Мой район": Центр реабилитации диких животных. Щукино

"Мой район": Центр реабилитации диких животных. Щукино

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Антон Григорьев и Алексей Учайкин, сотрудники ДПС, во время своей службы обнаружили маленького азиатского львенка в салоне остановленной ими машины. Нелегального хищника изъяли у его владельца и отвезли в Центр реабилитации диких животных.

Откуда появилась мода на экзотических животных и что делать, если по соседству оказались дикие животные? Какие истории расскажет дрессировщица Карина Багдасарова, которая с самого детства связана с хищниками? И какое экзотическое соседство испугало певицу Викторию Дайнеко? Об этом – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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