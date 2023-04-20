"Мой район": проект "Мой дед сражался за Москву"

В преддверии 9 Мая в программе решили поговорить о проекте "Мой дед сражался за Москву", который объединил несколько поколений: детей, внуков и правнуков героев, которые защищали страну от немецких захватчиков.

Илья Авербух поделится историей своих бабушки и дедушки, которые познакомились в Москве в 1943 году, поженились, и дедушка ушел на фронт. Он спас тысячи жизней, будучи военным хирургом, а бабушка работала медсестрой в тылу на благо Победы.

Также Лариса Лужина и Эльвина Болгова расскажут истории своих близких. А Наталья Шадрина и Алексей Крюков расскажут все о проекте "Мой дед сражался за Москву".