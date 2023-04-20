Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:50

Общество

"Мой район": проект "Мой дед сражался за Москву"

"Мой район": проект "Мой дед сражался за Москву"

Новости часа: Минкультуры окажет поддержку следствию по делу Ольги Яриловой

"Время новых": мебель LULU space

"Доктор 24": врачи рассказали, как стать донором крови

"Актуальный репортаж": музей незрячих экскурсий открыли на Арбате

Новости часа: Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Москвичи спасли ежа в Останкинском парке

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на военную службу по контракту

Новости часа: в Роспотребнадзоре рассказали о новой волне коронавируса

Синоптики спрогнозировали теплую погоду 20 апреля

В преддверии 9 Мая в программе решили поговорить о проекте "Мой дед сражался за Москву", который объединил несколько поколений: детей, внуков и правнуков героев, которые защищали страну от немецких захватчиков.

Илья Авербух поделится историей своих бабушки и дедушки, которые познакомились в Москве в 1943 году, поженились, и дедушка ушел на фронт. Он спас тысячи жизней, будучи военным хирургом, а бабушка работала медсестрой в тылу на благо Победы.

Также Лариса Лужина и Эльвина Болгова расскажут истории своих близких. А Наталья Шадрина и Алексей Крюков расскажут все о проекте "Мой дед сражался за Москву".

Читайте также
Программа: Мой район
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика