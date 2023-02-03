Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

На всех автостанциях и автовокзалах столицы установили звуковые маячки, которые помогают ориентироваться незрячим и слабовидящим пассажирам. Задачу сделать городской транспорт доступнее поставил Сергей Собянин.

Столичная инфраструктура для людей с особенностями здоровья на автовокзалах и станциях развита. Помимо специальных указателей предусмотрены низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.