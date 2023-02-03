Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Общество

Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Первые электромобили "Москвич" появились в салонах Петербурга и Москвы

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Новости часа: Не менее 9 человек погибли в результате ледяного шторма на юге США

"Жизнь в большом городе": электротранспорт

Московские центральные диаметры планируют продлить до трех городов

На всех автостанциях и автовокзалах столицы установили звуковые маячки, которые помогают ориентироваться незрячим и слабовидящим пассажирам. Задачу сделать городской транспорт доступнее поставил Сергей Собянин.

Столичная инфраструктура для людей с особенностями здоровья на автовокзалах и станциях развита. Помимо специальных указателей предусмотрены низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика