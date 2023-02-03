Специализированные ревматологические центры появились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске специализированных ревматологических центров на базе многопрофильных больниц столицы, передает Агентство "Москва".

"Теперь пациент сможет в одном месте получить все необходимые консультации, пройти исследования, поскольку в центрах будет проводиться и амбулаторный прием, и диагностика, и лечение в условиях дневного и круглосуточного стационара", – заявила вице-мэр.

В новых центрах, по словам Раковой, планируется подбирать индивидуальную терапию для пациентов, а также лекарственные препараты. Врачи будут осуществлять пожизненное диспансерное наблюдение наблюдение пациентов с контрольными обследованиями.

До введения новой системы оказания помощи пациентам приходилось посещать несколько медицинских учреждений для диагностики, консультаций и получения терапии. Теперь же врачи-терапевты на уровне поликлиник будут направлять пациентов с симптомами в один из трех доступных ревматологических центров.

Анастасия Ракова отметила, что ранее система якорных стационаров, территориальной ответственности медучреждений за пациентов и маршрутизации больных была успешно реализована в сфере лечения онкозаболеваний. Вице-мэр добавила, что такой подход удобен пациентам и делает процедуры прозрачными и понятными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, который реализовывался с 2019 года. Градоначальник отметил успехи столицы в области высокотехнологичных исследований и лечения, а также указал на важность маршрутизации пациентов.



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