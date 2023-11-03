"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Аргуновской улице

В Останкинском районе, на Аргуновской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Двенадцатиэтажное здание возвели в 1972 году.

До начала работ мастера создали индивидуальный проект, в котором учли все характеристики постройки, подобрали материалы и технологии. Ремонт фасада разбили на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили открытые плоскости от старой краски и штукатурки, затем затерли швы, устранили все бреши, а места намокания обработали антисептическими растворами.

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