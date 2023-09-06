Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома завершится в Большом Харитоньевском переулке

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома завершится в Большом Харитоньевском переулке

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В Басманном районе, в Большом Харитоньевском переулке, завершается реставрация жилого дома. Это здание возвели в 1912 году как доходный дом Сергея Шугаева. Ренессансный фасад отличает скульптурный фриз в виде мужских фигур.

Здесь проведены работы по реставрации подъездов. Специалисты отметили, что реставрация фасада выполнена на 85%. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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