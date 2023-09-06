"Мой район. Обратная связь": реставрация дома завершится в Большом Харитоньевском переулке

В Басманном районе, в Большом Харитоньевском переулке, завершается реставрация жилого дома. Это здание возвели в 1912 году как доходный дом Сергея Шугаева. Ренессансный фасад отличает скульптурный фриз в виде мужских фигур.

Здесь проведены работы по реставрации подъездов. Специалисты отметили, что реставрация фасада выполнена на 85%. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".