Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 07:15

Транспорт

В РФ предложили оформлять ОСАГО через "Госуслуги"

В РФ предложили оформлять ОСАГО через "Госуслуги"

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В России предложили оформлять ОСАГО через портал "Госуслуги". Об инициативе Совета Федерации пишут "Известия".

Как утверждают сенаторы, участились случаи отказов в оформлении ОСАГО в некоторых регионах. Причиной называют высокие убытки компаний из-за частых аварий, а также много случаев мошенничества. При этом клиенты не получают прямого отказа, вместо этого им сообщают о "технической ошибке". Зато при оформлении полиса через "Госуслуги" можно проследить весь путь заявки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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