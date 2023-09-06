В РФ предложили оформлять ОСАГО через "Госуслуги"

В России предложили оформлять ОСАГО через портал "Госуслуги". Об инициативе Совета Федерации пишут "Известия".

Как утверждают сенаторы, участились случаи отказов в оформлении ОСАГО в некоторых регионах. Причиной называют высокие убытки компаний из-за частых аварий, а также много случаев мошенничества. При этом клиенты не получают прямого отказа, вместо этого им сообщают о "технической ошибке". Зато при оформлении полиса через "Госуслуги" можно проследить весь путь заявки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.