В России изменились правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

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С 1 сентября 2023 года в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей, содержащее, в частности, пункт, касающийся особенностей размещения гаджетов на лобовом стекле.

Из документа следует, что на лобовых стеклах запрещено размещать предметы или покрытия, ограничивающие обзор водителя. К ним, в частности, относятся нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны и другие. При этом популярные у автомобилистов устройства – видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора – в перечень не вошли.

Однако юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин все же считает, что привлекать к административной ответственности следует за размещение любых предметов на лобовом стекле. В то же время член Ассоциации юристов России Марина Сафонова отметила, что законодательство не предусматривает прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов и других.

Запрет на установку предметов, перекрывающих зону обзора для водителя, содержится в пункте 3 главы 7 приложения к ПДД. Там говорится, что за нарушение водителя могут оштрафовать на сумму 500 рублей.

Во вступившем в силу постановлении правительства содержатся и другие изменения. Нарушением теперь будут считаться неисправная система ABS, установка не заводских деталей на элементы рулевого управления, эксплуатация автомобиля на зимних шипованных шинах летом и другие.

Ранее стало известно, что чаще всего на российском автомобильном рынке подделывают технические жидкости и элементы подвески. Объем неоригинальной продукции составляет почти четверть. Использование поддельных жидкостей может привести к поломке автомобиля.



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