"Автостат" составил топ-3 самых продаваемых моделей Geely в России

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Самой популярной моделью Geely на российском рынке в июле 2023 года стал кроссовер Coolray. Всего приобрели 3 931 автомобиль. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

На втором месте оказался купе-кроссовер Geely Tugella. Его выбрали 1 892 покупателя. Третье место занял среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro – 1 539 продавнных автомобилей.

"Российские дилеры Geely в июле реализовали 8 785 автомобилей, что в 3,8 раза больше результата годичной давности", – отметили в "Автостате".

По данным аналитиков, за семь месяцев 2023 года на российском рынке продали 41 466 кроссоверов и внедорожников Geely. Этот показатель стал в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период 2022 года.

В агентстве уточнили, что Geely расположилась на четвертом месте по продажам среди всех автомобильных производителей в России. Рыночная доля марки составила 8,3% против 2,8% годом ранее.

Ранее сообщалось, что кроссовер Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке. Второе место аналитики отдали автомобилю Lifan X60. Также в пятерку популярных моделей китайского автопрома вошли: Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Emgrand EC7.

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