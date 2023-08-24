"Мой район. Обратная связь": благоустройство студквартала в районе МГТУ имени Баумана

В столице подходит к концу благоустройство студквартала возле МГТУ имени Баумана. Выполнено уже 75% работ.

Главная задача проекта – сделать территорию более современной и функциональной. Строители обновляют участки на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской и Госпитальной, а также в Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном и Денисовском переулках. Идут работы и на Лефортовской площади.

Специалисты уже проложили кабельную канализацию и расширили тротуары, установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло. Теперь рабочим предстоит привести в порядок парковки и сквер на Бауманской улице. Основные работы планируют завершить к сентябрю.

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