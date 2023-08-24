В Москве автоматизировали вызов врача на дом специалистами скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работники городской скорой помощи смогут вызвать врача на дом пациентам при помощи цифровых планшетов и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это может потребоваться в ситуации, если состояние человека не требует неотложной госпитализации в стационар, однако ему необходимо дальнейшее наблюдение и консультация специалиста. Нововведение упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, сокращает время передачи заявок на вызов врача и, соответственно, время ожидания специалиста пациентом", – объяснила она.

По словам Раковой, до нововведения сотрудники скорых вели списки на бумаге с именами тех пациентов, которым необходимо вызвать врача на дом, после этого они приезжали на подстанцию и отдавали список диспетчеру, он отправлял заявки в поликлиники, к которым прикреплены люди, нуждающиеся в помощи, через специализированную службу 122.

На данный момент, при наличии показаний для вызова врача на дом, фельдшеры или врачи скорой помощи через планшет отправляют заявку в поликлинику, к которой прикреплен человек, самостоятельно, добавила заммэра.

Таким же образом будет обрабатываться соответствующая заявка в том случае, если москвичи будут обращаться по телефону 103. Если диспетчер, выслушав пациента, решит, что его состояние не требует срочного выезда бригады скорой помощи, то он подключит врача, который проведет специальный опрос и решит, кого именно вызвать на дом. После этого заявка передается в ЕМИАС, сказала Ракова.

Она напомнила, что благодаря интеграции столичной станции скорой и неотложной помощи с ЕМИАС врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту через планшет ознакомиться с его электронной медкартой.

Помимо этого, специально для сотрудников скорой в электронной медкарте был создан раздел, в котором отображаются важные показатели здоровья пациента, в том числе сигнальные диагнозы, подчеркнула Ракова. В эти данные входят дата, время, состав бригады, поставленный диагноз и так далее. Они в том числе доступны лечащим врачам и самим пациентам.

Врачи городских поликлиник при посещении пациента на дому также работают на планшетах, подключенных к ЕМИАС. По словам заместителя градоначальника, все документы, которые были созданы во время посещения, также загружаются в систему.

Врачи через планшет заполняют протоколы осмотра, выписывают назначения и записывают пациентов на различные исследования, оформляют заявки на открытие больничных, если перед этим человек подписал заявление. Со всеми документами можно ознакомиться в разделе "Мои приемы в поликлинике", резюмировала Ракова.

Ранее заммэра сообщала, что впервые в истории Москвы появился публичный рейтинг поликлиник, его создали для того, чтобы москвичи смогли оценить работу медицинских учреждений столицы.

По ее словам, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220. Результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи.



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