Собянин: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние пять лет на столичном портале поставщиков провели 1 миллион котировочных сессий – мини-аукционов, на которых потенциальные исполнители понижают ставку заказчика. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В рамках таких аукционов были заключены контракты на общую сумму 169,2 миллиарда рублей. Госзаказчикам котировочные сессии позволили сэкономить порядка 22,5 миллиарда бюджетных средств.

"Портал – незаменимый инструмент для госзакупок малого объема. <...> Весь процесс закупки проходит в электронном виде. Участвовать в мини-аукционах можно даже со смартфона", – рассказал градоначальник.

Он добавил, что возможности платформы постоянно совершенствуют. Так, в прошлом году был увеличен лимит закупок через мини-аукционы, а в этом году у столичных заказчиков появилась возможность проводить совместные котировочные сессии, что, как ожидается, привлечет новых поставщиков.

На сегодняшний день порталом пользуются больше 310 тысяч компаний. Они поставляют канцелярию, стройматериалы, учебники, продукты питания и другие товары, а также предоставляют услуги в различных отраслях.

Ранее стало известно, что в период с января по июнь текущего года Москва сэкономила 16,6 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в сфере госзакупок.

