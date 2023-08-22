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Неделя, посвященная столичному образованию, началась на МУФ-2023

Неделя, посвященная столичному образованию, началась на МУФ-2023

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На Московском урбанистическом форуме стартовала неделя, посвященная столичному образованию. Открывая ее, заммэра Анастасия Ракова отметила, что в городе создана уникальная система выявления талантов школьников.

В ближайшее время в столице будут работать над сопровождением детей, которым нужна дополнительная поддержка в обучении. Подобный подход уже опробовали в рамках нового московского формата подготовки к ЕГЭ и получили высокие результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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