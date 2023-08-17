В сквере на Ленинском проспекте в Москве создадут рокарий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сквере на Ленинском проспекте, между домами 69 и 73/8, обустроят рокарий – каменистый цветник, в котором преобладают многолетние растения разных сортов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы столичного департамента капремонта Михаила Никифорова.

Уточняется, что рокарий создадут в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта.

"Сейчас в сквере растут взрослые деревья, разбит газон. Местные жители обратились с просьбой сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые. Чтобы создать красивый ландшафтный дизайн и уютные места для отдыха, решено было обустроить рокарий", – рассказал Никифоров.

Цветник будет состоять из двух частей, площадь которых составит около 10 и 30 квадратных метров. По периметру рокария появится обрамление из пониженного бордюрного камня, а прилегающую территорию выложат гранитной плиткой. Существующий газон также приведут в порядок.

Для создания каменистого цветника будут использовать 33 валуна, один из них диаметром 60–80 сантиметров, два – 40–60 сантиметров, остальные – 20–40 сантиметров.

Все валуны разместят на подготовленном месте в художественном порядке. Для устройства основания на уплотненный грунт слоями уложат щебень, песок и плодородный грунт, а сверху засыплют гранитный отсев и гальку.

Никифоров рассказал, что растения, которые высаживаются среди валунов, подбираются так, чтобы создавать гармоничные цветовые сочетания.

"На Ленинском проспекте рокарий выполнят в красивой розово-фиолетовой гамме. При выборе растений учитывается также непрерывность цветения: одни многолетники сменяют другие. Всего их будет около 150", – добавил он.

Цветение рокария начнется в апреле – мае, когда распустятся белые цветы пахизандры верхушечной и ясколки Биберштейна.

В ходе благоустройства сквера специалисты сохранят все существующие деревья и кустарники, а также высадят дополнительно иргу и красный клен. Также около цветника появятся скамейки и урны для комфортного отдыха.

В темное время суток освещать территорию будут фонари высотой пять метров. Кроме того, здесь установят архитектурно-художественную подсветку.

Завершить устройство рокария планируют в сентябре этого года.

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