В России предложили ввести должность школьного омбудсмена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в России должность школьного омбудсмена. Соответствующее обращение он направил на имя секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой, сообщает RT.

Инициатор предложения пояснил, что в среди школьников часто происходят резонансные происшествия и конфликты. Из-за этого ученики, родители и педагоги нуждаются в специалисте, который бы мог стать звеном "гасившим конфликтные ситуации" до их перехода в разбирательства.

"Учитывая общественный запрос и актуальность проблемы, прошу вас оценить целесообразность создания и внедрения в нашей стране института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена", – следует из текста обращения.

Ветров считает, что подобная мера станет шагом к созданию более транспарентного и бесконфликтного отечественного образования, а также позволит сторонам находить общий язык и понимание в сложных ситуациях.

Ранее методолог Артем Мушта рекомендовал одиннадцатиклассникам соблюдать режим дня при подготовке к экзаменам. Он также обратил внимание, что родителям не следует нагружать школьников учебой, поскольку при постоянном потреблении информация может перестать усваиваться.

