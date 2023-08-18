Львова-Белова порекомендовала пройти базовый курс детям, не знающим русский язык

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Детям, которые не знают русский язык, необходима помощь в адаптации перед школой. Для этого они могут пройти базовый языковой курс. Об этом заявила ТАСС уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова после встречи с участниками форума "Машук".

Львова-Белова заявила, что знает регионы, в которых детей-мигрантов больше, чем русских. Именно из-за этого появляются проблемы, связанные с обучением. Поэтому основная задача – помочь иностранным детям адаптироваться. По словам омбудсмена, для этого они могут пройти базовый языковой курс.

"Здесь можно использовать разные формы: это могут быть отдельные языковые школы при центрах семейных, там, где они получают базовые знания, но при этом интегрируются в школьный процесс, чтобы они не были изолированы от общества", – отметила она.

Однако в этом случае, добавляет Львова-Белова, нужно регулировать количество детей в классах, чтобы уровень образования не снижался.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил внести поправки в закон, запрещающие брать в школы детей, которые не знают русский язык. По его словам, необходимо учить детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

Детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания языка – Совет по правам человека