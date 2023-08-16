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14:00

Общество

В СПЧ предложили не принимать в школы РФ детей, не владеющих русским языком

Фото: depositphotos/oksun70

В российские школы следует запретить принимать детей, которые не знают русский язык. Об этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в ходе пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Он предложил обучать детей из семей мигрантов русскому языку в специальных центрах. Фадеев подчеркнул, что по этому вопросу надо изменить закон. Глава СПЧ заявил, что подобные поправки помогут "выполнить Конституцию, обучить ребенка, и дать ему возможность учиться в школе нормально".

"Закон должен быть изменен и, насколько я знаю, министерство просвещения работает над этим", – цитирует его "Интерфакс".

Фадееву также задали вопрос, когда может быть принята эта норма. Он ответил, что властям следует поставить задачу внедрить проект уже к 1 сентября 2024 года.

Ранее член думского комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова сообщила, что в ГД разрабатывают стандарты организации по эффективной деятельности с мигрантами. Речь идет об ответственности за качество услуг, которые оказывает работодатель по поиску, подбору и привлечению востребованных мигрантов.

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