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12:15

Общество

Более 90 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября

Более 90 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября

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94 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, выступая на Всероссийском форуме среднего профессионального образования.

Вице-мэр отметила, что по новым программам будут учиться уже более половины студентов, которые поступили в колледжи. Порядка 50% организаций вошли в программу "Профессионалитет", которая помимо получения специальности, дает возможность гарантированно устроиться на работу. Все обучение будет основано на трех принципах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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