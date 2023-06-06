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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт 17-этажного жилого дома в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт 17-этажного жилого дома в Таганском районе

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В центре Москвы пройдет капитальный ремонт 17-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Марксистская, 9. Дом возведен в 1977 году. Специалисты Фонда капитального ремонта уделят особое внимание фасаду здания.

Уже разработан проект обновления и подобраны качественные материалы. Работы в доме пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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