"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт 17-этажного жилого дома в Таганском районе

В центре Москвы пройдет капитальный ремонт 17-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Марксистская, 9. Дом возведен в 1977 году. Специалисты Фонда капитального ремонта уделят особое внимание фасаду здания.

Уже разработан проект обновления и подобраны качественные материалы. Работы в доме пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

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