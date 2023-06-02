Расписание поездов на восточном радиусе МЦД-4 временно изменится в июне

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Расписание поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4 изменится 5, 10–13 и 18 июня в связи с подготовкой к запуску диаметра, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут с 5 на 6 и с 13 на 14 июня с 18:30 до 05:00 на участке Реутов – Железнодорожная.

В выходные с 10 на 11, с 11 на 12, с 12 на 13 и с 18 на 19 июня в период с 17:30 до 04:10 на всем участке интервалы движения увеличатся на 40 минут. Кроме того, часть поездов отменят, а время последних составов скорректируют.

Также отмечается, что поезда не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское при движении в обе стороны.

"На участке от Реутова до Железнодорожной будет значительно ограничено движение. В это время на станции Железнодорожная будут вестись работы по подготовке к запуску D4. Поезда будут следовать по 3-му и 4-му главным путям", – резюмировали в уведомлении.

Ранее сообщалось об изменении расписания движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 3, 4, 10 и 11 июня.

На Курском направлении часть поездов проследует от и до станций Царицыно и Перерва вместо Курского вокзала. Интервалы движения на участке от Подольска до Царицына увеличатся до 20 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 1,5 часа. Некоторые поезда выведут из графика.

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня