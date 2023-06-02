20:01Транспорт
Москвичам напомнили об изменениях пользования "Тройкой" на МЦД с 3 июня
Фото: Агенство "Москва"/Максим Денисов
С 3 июня "Тройка" будет блокироваться для проезда на МЦД, если пассажир не приложит ее к турникету при выходе со станции, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Кроме того, в таком случае пассажир не сможет бесплатно пересесть на метро и МЦК.
"Если вы забыли приложить карту и она заблокировалась, обращайтесь в пригородные кассы для разблокировки. Доплачивать за это пока не нужно", – указано в уведомлении.
Как подчеркнули в Дептрансе, валидация и оплата проезда – это заключение договора между пассажиром и перевозчиком, а полученные средства позволяют городу закупать новые поезда.
Ранее сообщалось о выпуске транспортных карт "Тройка" с детскими рисунками. Купить такую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".
Условия пользования картой "Тройка" обновят на МЦД с 3 июня
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