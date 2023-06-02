Москвичам напомнили об изменениях пользования "Тройкой" на МЦД с 3 июня

Фото: Агенство "Москва"/Максим Денисов

С 3 июня "Тройка" будет блокироваться для проезда на МЦД, если пассажир не приложит ее к турникету при выходе со станции, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Кроме того, в таком случае пассажир не сможет бесплатно пересесть на метро и МЦК.

"Если вы забыли приложить карту и она заблокировалась, обращайтесь в пригородные кассы для разблокировки. Доплачивать за это пока не нужно", – указано в уведомлении.

Как подчеркнули в Дептрансе, валидация и оплата проезда – это заключение договора между пассажиром и перевозчиком, а полученные средства позволяют городу закупать новые поезда.

Ранее сообщалось о выпуске транспортных карт "Тройка" с детскими рисунками. Купить такую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".

Условия пользования картой "Тройка" обновят на МЦД с 3 июня