Проезд на Московской канатной дороге по СБП станет дешевле на 20% до конца лета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стоимость проезда на Московской канатной дороге станет дешевле на 20% при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) в летний период. Об этом сообщается на сайте спорткомплекса "Воробьевы горы".

"С 1 июня по 31 августа 2023 года посетители Московской канатной дороги могут получить скидку 20% при оплате билетов через СБП, в кассах, терминалах и на сайте Московской канатной дороги", – говорится в сообщении.

Уточняется, что скидка распространяется на все категории билетов, однако она не будет суммироваться с другими акциями канатной дороги. Оплатить билет через СБП можно несколькими способами: по QR-коду, через NFC-табличку или с помощью платежной кнопки на сайте.

Ранее стало известно, что с 3 июня "Тройка" будет блокироваться для проезда на МЦД, если пассажир не приложит ее к турникету при выходе. В таком случае пассажир не сможет бесплатно пересесть на метро и МЦК.