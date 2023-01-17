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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Новорязанской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на Новорязанской улице в Москве

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В Басманном районе столицы завершился капитальный ремонт дома № 30 на Новорязанской улице. Здание, которому 85 лет, возведено в неоклассическом стиле. Окна декорированы наличниками и карнизами, а балконы – рамками.

В ходе реконструкции специалисты привели в порядок фасад дома и крышу. Внутри дома они заменили сети электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления. В порядок привели и все подвальные помещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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