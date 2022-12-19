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19 декабря, 22:15

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Около 120 тысяч дворников задействованы в работе коммунальных служб столицы

Около 120 тысяч дворников задействованы в работе коммунальных служб столицы

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Уборка снега в Москве идет полным ходом. Коммунальные службы чистят улицы, тротуары и дворы круглосуточно. Снег сгребают в кучи и потом вывозят на снегоплавильные пункты.

На уборку привлекли дополнительно 40 тысяч человек, а всего разбирают снежные завалы около 120 тысяч дворников. Также задействовали более 14 тысяч единиц техники. Подробнее о том, как ведется работа, – в эфире телеканала Москва 24.

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