Около 120 тысяч дворников задействованы в работе коммунальных служб столицы

Уборка снега в Москве идет полным ходом. Коммунальные службы чистят улицы, тротуары и дворы круглосуточно. Снег сгребают в кучи и потом вывозят на снегоплавильные пункты.

На уборку привлекли дополнительно 40 тысяч человек, а всего разбирают снежные завалы около 120 тысяч дворников. Также задействовали более 14 тысяч единиц техники. Подробнее о том, как ведется работа, – в эфире телеканала Москва 24.