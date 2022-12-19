19 декабря, 22:15Город
Около 120 тысяч дворников задействованы в работе коммунальных служб столицы
Уборка снега в Москве идет полным ходом. Коммунальные службы чистят улицы, тротуары и дворы круглосуточно. Снег сгребают в кучи и потом вывозят на снегоплавильные пункты.
На уборку привлекли дополнительно 40 тысяч человек, а всего разбирают снежные завалы около 120 тысяч дворников. Также задействовали более 14 тысяч единиц техники. Подробнее о том, как ведется работа, – в эфире телеканала Москва 24.