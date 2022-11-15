"Мой район. Обратная связь": возле станции БКЛ "Варшавская" установили 138 фонарей

Возле станции БКЛ "Варшавская" установлены 138 фонарей и уличных торшеров. Работы провели в рамках благоустройства территории по программе "Мой район".

Помимо этого, на территории обустроили 5 остановочных павильонов с зарядными устройствами. Также специалисты создали комфортные зоны отдыха, убрали под землю воздушные провода, расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие проезжей части во дворах, сделали парковочные карманы и обустроили наземные пешеходные переходы.

Подробнее о результатах благоустройства – в эфире телеканала Москва 24.

