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"Мой район. Обратная связь": возле станции БКЛ "Варшавская" установили 138 фонарей

"Мой район. Обратная связь": возле станции БКЛ "Варшавская" установили 138 фонарей

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Возле станции БКЛ "Варшавская" установлены 138 фонарей и уличных торшеров. Работы провели в рамках благоустройства территории по программе "Мой район".

Помимо этого, на территории обустроили 5 остановочных павильонов с зарядными устройствами. Также специалисты создали комфортные зоны отдыха, убрали под землю воздушные провода, расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие проезжей части во дворах, сделали парковочные карманы и обустроили наземные пешеходные переходы.

Подробнее о результатах благоустройства – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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