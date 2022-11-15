09:35Город
"Мой район. Обратная связь": детские и спортивные площадки реконструировали в Забликове
Две детские и две спортивные площадки реконструировали в Забликове от Орехового до Задонского проезда. Работы прошли по программе "Мой район".
На одной из площадок появился современный тренажерный комплекс, на второй можно играть в футбол и волейбол. Детская площадка-корабль предназначена для игр детей разных возрастов. В том числе обустроена игровая зона для детей младшего и школьного возраста.
Также специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили удобные лавочки и модернизировали систему освещения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.