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30 декабря, 03:00

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"Мой район. Навигатор": канатная дорога будет работать в ночь на 1 января 2024 года

"Мой район. Навигатор": канатная дорога будет работать в ночь на 1 января 2024 года

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Московская канатная дорога в ночь на 1 января 2024 года будет работать до 05:00. Кабины будут совершать полный круг без остановок, так как с 22:00 вечером 31 декабря для посадки и выхода пассажиров канатной дороги будет открыта только станция "Воробьевы горы".

Кроме того, первому пассажиру канатной дороги 2024 года подарят сертификат на бесплатный проезд в течение следующих 366 дней. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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