"Мой район. Навигатор": ремонт терапевтического корпуса Филатовской больницы в Москве

Капитальный ремонт начался в терапевтическом корпусе № 4 городской клинической больницы имени Филатова. После масштабной модернизации больница выйдет на новый уровень оказания медицинской помощи.

Полностью переоснастят отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и компьютерной томографии. В сентябре в больнице заработал флагманский центр, в котором по новому стандарту оказывают скорую и неотложную помощь. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".