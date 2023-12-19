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19 декабря, 00:20

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"Мой район. Навигатор": ремонт терапевтического корпуса Филатовской больницы в Москве

"Мой район. Навигатор": ремонт терапевтического корпуса Филатовской больницы в Москве

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Капитальный ремонт начался в терапевтическом корпусе № 4 городской клинической больницы имени Филатова. После масштабной модернизации больница выйдет на новый уровень оказания медицинской помощи.

Полностью переоснастят отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и компьютерной томографии. В сентябре в больнице заработал флагманский центр, в котором по новому стандарту оказывают скорую и неотложную помощь. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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