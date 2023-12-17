Гололедица ожидается в Москве в ночь на 18 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После 20:00 в воскресенье, 17 декабря, в Москве ожидается понижение температуры до отрицательных значений, что может привести к образованию наледи на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями пешеходов призвали быть внимательными на дорогах, а автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части.

До 16:00 вторника, 19 декабря, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. В Подмосковье он продлится до 18:00 19 декабря.

Между тем последствия дневного снегопада в Москве продолжают ликвидировать коммунальные службы. Цикл работ по очистке дорог, а также подходов к станциям метро, МЦК и остановкам общественного транспорта будут повторять по мере выпадения осадков. Пешеходов и водителей призвали не препятствовать работе коммунальной техники.



Комплекс горхозяйства Москвы сообщил о похолодании после 20:00 17 декабря