Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 05:35

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкцию прудов завершили в Покровском парке на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": реконструкцию прудов завершили в Покровском парке на юге Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о ресторане "Прага" на Арбате

"Мой район. Навигатор": водный комплекс на Манежной площади начали готовить к зиме

"Мой район. Навигатор": Театр эстрады открыли после четырехлетней реставрации

"Жизнь в большом городе": сезон простуд

Выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября

Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Москвичам рассказали, насколько уменьшился поток автомобилей в столице

Новости часа: в Москве открыт прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Завершилась реконструкция Дорожного пруда в Покровском парке в районе Южное Чертаново. Пруд объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья.

В рамках работ была выполнена очистка дна от иловых отложений объемом около 6,5 тысячи кубических метров, береговую полосу укрепили щебнем и галькой с сохранением естественных откосный берегов для выхода водоплавающих птиц на сушу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика