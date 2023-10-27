27 октября, 05:35Город
"Мой район. Навигатор": реконструкцию прудов завершили в Покровском парке на юге Москвы
Завершилась реконструкция Дорожного пруда в Покровском парке в районе Южное Чертаново. Пруд объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья.
В рамках работ была выполнена очистка дна от иловых отложений объемом около 6,5 тысячи кубических метров, береговую полосу укрепили щебнем и галькой с сохранением естественных откосный берегов для выхода водоплавающих птиц на сушу.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор