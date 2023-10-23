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23 октября, 02:25

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"Мой район. Навигатор": мост через Нагатинский затон станет одним из красивейших в Москве

"Мой район. Навигатор": мост через Нагатинский затон станет одним из красивейших в Москве

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Мост через Нагатинский затон станет одним из самых красивых в Москве. Сооружение планируется достроить осенью 2024 года.

По форме мост напоминает полумесяц или диадему, а ночная подсветка сделает его изящнее. Сейчас конструкция готова на 15%. Строители начали возводить основные опоры.

Длина пешеходного моста составляет 220 метров. Он свяжет Корабельную и Коломенскую улицы. Жители района Нагатинский затон смогут быстрее добираться до одноименной станции Большой кольцевой линии, остановок общественного транспорта и торговых центров. На мосту также сделают полосу для велосипедистов, а по середине конструкции организуют зону отдыха с лавочками.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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