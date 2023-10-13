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13 октября, 06:35

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"Мой район. Обратная связь": капремонт 1-го Бауманского моста начался в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт 1-го Бауманского моста начался в столице

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В Измайлове начался капитальный ремонт 1-го Бауманского моста. Он проходит через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы "Измайлово".

С момента постройки в 1964 году мост ни разу капитально не ремонтировался. Движение автомобилей на время работ не закрывают, вводят только поэтапное перекрытие полос. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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