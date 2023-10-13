13 октября, 06:35Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт 1-го Бауманского моста начался в столице
В Измайлове начался капитальный ремонт 1-го Бауманского моста. Он проходит через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы "Измайлово".
С момента постройки в 1964 году мост ни разу капитально не ремонтировался. Движение автомобилей на время работ не закрывают, вводят только поэтапное перекрытие полос. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь