"Мой район. Обратная связь": завершаются работы по замене гидроизоляции на Горбатом мосту

Завершаются работы по замене гидроизоляции на Горбатом мосту. Всего заменили более тысячи квадратных метров гидроизоляции.

Ранее демонтировали покрытие мостового перехода и убрали подстилающие слои из песка и пескобетона. Затем отремонтировали основание пролетной части моста и подготовили полотно к обновлению гидроизоляции. Также обновили бетонное основание и отбойники, установили элементы, необходимые для прокладки сети освещения.

Теперь мастера восстанавливают белокаменную облицовку стен и свода арки, меняют деревянные ограждения и реставрируют металлические фонари.