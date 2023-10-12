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12 октября, 17:05

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"Мой район. Обратная связь": завершаются работы по замене гидроизоляции на Горбатом мосту

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Завершаются работы по замене гидроизоляции на Горбатом мосту. Всего заменили более тысячи квадратных метров гидроизоляции.

Ранее демонтировали покрытие мостового перехода и убрали подстилающие слои из песка и пескобетона. Затем отремонтировали основание пролетной части моста и подготовили полотно к обновлению гидроизоляции. Также обновили бетонное основание и отбойники, установили элементы, необходимые для прокладки сети освещения.

Теперь мастера восстанавливают белокаменную облицовку стен и свода арки, меняют деревянные ограждения и реставрируют металлические фонари.

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