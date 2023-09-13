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Новости

13 сентября, 01:00

Город

"Мой район. Навигатор": открыто движение по новой дороге от Троицка до Щербинки

"Мой район. Навигатор": открыто движение по новой дороге от Троицка до Щербинки

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До 45% времени в пути будут экономить жители ТиНАО. Там открылась новая важная для них магистраль – это часть большой трассы от Варшавского до Минского шоссе.

Дорога связала Щербинку и Троицк. Теперь из одного населенного пункта в другой можно добраться за 20 минут. Перепробег у автомобилистов сократится на пять километров.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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