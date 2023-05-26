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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам предложили выбрать цвета новых линий столичного метро

"Мой район. Навигатор": москвичам предложили выбрать цвета новых линий столичного метро

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Москвичам предложили выбрать, какими будут цвета новых линий столичного метро. Определиться с предпочтениями в оттенках можно на портале "Активный гражданин", где идет голосование.

На выбор горожан есть пять вариантов, как можно обозначить на схеме подземки Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. Троицкая линия протянется от станции "ЗИЛ" до города Троицк. Будущая Рублево-Архангельская свяжет деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри и за пределами МКАД. А строящаяся Бирюлевская линия соединит семь районов Москвы, в которых проживают и работают более 700 тысяч москвичей. Она будет проходить через Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Печатники, а также через Западное и Восточное Бирюлево.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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