Вариант коронавируса "Арктур" влияет на эпидситуацию, но заболеваемость невысокая – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый штамм коронавируса "Арктур" оказывает влияние на эпидситуацию, но заболеваемость невысокая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это контролируемый процесс.

"Мы видим некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Процесс контролируемый, уровень заболеваемости невысокий, но свое влияние на эпидситуацию, безусловно, новый вариант оказывает", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вариант "Арктур" может представлять опасность для пожилых людей и граждан с хроническими недугами. При этом штамм редко вызывает тяжелую форму заболевания. Однако, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это представители старшего поколения.

5 мая ВОЗ объявила о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Тогда генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что с 2020 года вирус унес жизни около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших.

Роспотребнадзор заявил, что продолжит контролировать ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса пандемии. Отмечается, что ситуация по коронавирусу в мире по-прежнему остается достаточно сложной.