"Мой район. Навигатор": Красногвардейский вокзал откроется к Москве 2023 году

Красногвардейский вокзал откроется к Москве 2023 году. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла, который объединит остановки общественного транспорта и две линии метро: Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую.

Новый вокзал станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. Старое здание демонтировали, на его месте построили новый трехэтажный корпус. В данный момент специалисты занимаются отделкой и устанавливают инженерные системы. После открытия вокзал будет соответствовать современным стандартам. Для пассажиров заработают зал ожидания и комната матери и ребенка. Позаботятся и о людях с особенностями здоровья.

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