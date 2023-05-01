Собянин рассказал, как преобразились автовокзалы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние несколько лет в Москве построили новые и реконструировали существующие автовокзалы, благодаря чему они стали удобными транспортными хабами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Самый востребованный автовокзал – "Саларьево" – построили недавно, в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также "Центральный", который мы реконструировали в 2020-м", – написал мэр.

Он отметил, что сегодня все на всех автовокзалах города есть комфортные зоны ожидания, различные кафе, зоны для мам и детей, бесплатный Wi-Fi. Также они полностью оборудованы под нужды маломобильных граждан.

Кроме того, как добавил градоначальник, столичные власти постоянно развивают сервисы для пассажиров. Так, с прошлого года приобрести билеты на автобусы дальнего следования можно через приложение "Метро Москвы".

Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. В ходе работ специалисты очистили прилегающую к нему акваторию, а также создали набережные, пешеходные маршруты и провели комплекс мер по благоустройству.



Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал