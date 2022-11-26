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"Мой район. Навигатор": путь до платформы в Санино приведут в порядок

"Мой район. Навигатор": путь до платформы в Санино приведут в порядок

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Хорошая новость для пассажиров железнодорожной станции Санино в Новомосковском округе. Путь до платформы скоро станет удобным и безопасным. На подъезде к станции построят новую дорогу с тротуарами, оборудуют ее светофорами и фонарями.Там же появится конечная остановка с разворотом для автобусов и маршруток.

Дорога протянется на четыре километра. После окончания строительных работ в порядок приведут и близлежащие улицы. А на самой станции Санино построят зал ожидания для пассажиров. Эта платформа станет частью будущего Четвертого московского диаметра.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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