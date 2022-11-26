"Мой район. Навигатор": в Москве заработали первые катки

Ледовый сезон стартовал в Москве. Уже открыты самые большие катки столицы – на ВДНХ и в Парке Горького. На главной аллее ВДНХ каток занимает более двадцати тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки окружают знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

А в Парке Горького залили более шестнадцати тысяч квадратных метров. Для детей оборудовали отдельную территорию, они смогут кататься там самостоятельно, но под присмотром родителей.

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького – это не только лед, но и яркая иллюминация, квесты и концерты. В этом году даже будет павильон "Очаг", где любители зимних катаний смогут отдохнуть у настоящего огня.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".