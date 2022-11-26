"Мой район. Навигатор": на станции метро "Варшавское" восстановили историческое панно

О прежней станции метро "Варшавская" теперь напоминают только исторические панно. Четыре кованые картины разобрали до мельчайших деталей и восстановили металл с помощью специальной технологии.

Все остальное в вестибюлях и на платформе обновленной "Варшавской" абсолютно новое. С 2019 года, то есть с момента закрытия Каховской линии, здесь велись работы по вводу станции в состав Большой кольцевой линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".